Про це повідомляє Delfi.
Так, прем’єр-міністр заявила, що спільні закупівлі Євросоюзу і Литви забезпечать достатні поставки вакцин, вироблених на Заході, тому немає необхідності розглядати питання про купівлю російської вакцини.
“Наш портфель складається з ряду вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом. Але з’являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це [купівлю російської вакцини]”, – заявила Шимоніте.
Вона зазначила, що громадяни Литви будуть вакцинуватися препаратами, які виробляються в “країнах трансатлантичного партнерства”.
“Рішення Литви, прийняті спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять в ЄС і трансатлантичне партнерство”, – сказала прем’єр.
За словами Шимоніте, уряд Росії використовував вакцину “Супутник V” в геополітичних цілях.
“Спроби запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли самі росіяни ще не вакциновані, здаються ще однією геополітичною грою”, – сказала прем’єр.
Шимоніте також зазначила, що дуже засмучена тим фактом, що деякі країни ЄС вирішили використовувати вакцини, не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський відкинув можливість вакцинування українців російською вакциною “Спутник V” до офіційного підтвердження її ефективності на світовому рівні.