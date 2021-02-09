Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що країна не буде закуповувати російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" — навіть у випадку, якщо її затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Про це повідомляє Delfi.

Так, прем’єр-міністр заявила, що спільні закупівлі Євросоюзу і Литви забезпечать достатні поставки вакцин, вироблених на Заході, тому немає необхідності розглядати питання про купівлю російської вакцини.

“Наш портфель складається з ряду вакцин, які або вже зареєстровані, або на шляху до реєстрації, або які можуть бути не зареєстровані найближчим часом. Але з’являться інші, і я впевнена, що нам взагалі не потрібно розглядати це [купівлю російської вакцини]”, – заявила Шимоніте.

Вона зазначила, що громадяни Литви будуть вакцинуватися препаратами, які виробляються в “країнах трансатлантичного партнерства”.

“Рішення Литви, прийняті спільно з іншими країнами ЄС щодо спільних закупівель вакцин, безумовно, забезпечують вакцинацію суспільства без тих вакцин, які виробляються в країнах, що не входять в ЄС і трансатлантичне партнерство”, – сказала прем’єр.

За словами Шимоніте, уряд Росії використовував вакцину “Супутник V” в геополітичних цілях.

“Спроби запропонувати вакцину європейським та іншим країнам, коли самі росіяни ще не вакциновані, здаються ще однією геополітичною грою”, – сказала прем’єр.

Шимоніте також зазначила, що дуже засмучена тим фактом, що деякі країни ЄС вирішили використовувати вакцини, не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.