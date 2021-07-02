Про це повідомляється на сайті уряду.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністра внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

“Цього дня, за даними Державної прикордонної служби (ДПСУ) при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки, литовський кордон з білоруського боку перетнули ще 150 нелегальних мігрантів. Багато з них вже подали клопотання про надання притулку в Литві. За даними ДПСУ, потік нелегальної міграції вже збільшився в одинадцять разів у порівнянні з 2020 роком”, — йдеться в повідомленні.

За половину 2021 року затримано 822 нелегальних мігранти з Білорусі. Торік було 81, позаторік — 46. Серед затриманих — здебільшого громадяни Іраку. Також чимало громадян Ірану та Сирії. Білорусів серед затриманих 46. За прогнозами, міграційні потоки надалі збільшуватимуться.

Прикордонну безпеку з Білоруссю посилено. За ситуацією стежать прикордонники на гвинтокрилах.