Про це повідомляє латвійське видання Delfi.
За словами прем’єр-міністра країни, найближчим часом зможуть відкритися невеликі магазини, в які можна буде увійти з вулиці (не розташовані у будинках торгівельних центрів), постачальники ремонтних і побутових послуг.
Голова уряду підкреслив, що відкриття таких магазинів є першим етапом пом’якшення карантинних обмежень для бізнесу.
“Звертаю увагу всіх, хто організовує роботу свого бізнесу або почне надавати послуги. Дуже важливо забезпечити дотримання заходів безпеки. В іншому випадку ми будемо змушені скасувати дію пом’якшення карантину, якщо побачимо, що ситуація погіршується, якщо покупці і продавці не дотримуються встановлених вимог”, – сказав він.
При цьому спортивні клуби, салони краси і заклади громадського харчування поки що як і раніше не будуть працювати.
В даний момент в Литві зафіксовано 1091 підтверджений випадок інфікування коронавірусом. 29 осіб померли від COVID-19.
- Уряд Чехії оприлюднив план подальшого послаблення карантину в країні в зв’язку з поширенням коронавірусу. Поступове повернення до повсякденного життя займе півтора місяці.