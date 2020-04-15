Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

За словами прем’єр-міністра країни, найближчим часом зможуть відкритися невеликі магазини, в які можна буде увійти з вулиці (не розташовані у будинках торгівельних центрів), постачальники ремонтних і побутових послуг.

Голова уряду підкреслив, що відкриття таких магазинів є першим етапом пом’якшення карантинних обмежень для бізнесу.

“Звертаю увагу всіх, хто організовує роботу свого бізнесу або почне надавати послуги. Дуже важливо забезпечити дотримання заходів безпеки. В іншому випадку ми будемо змушені скасувати дію пом’якшення карантину, якщо побачимо, що ситуація погіршується, якщо покупці і продавці не дотримуються встановлених вимог”, – сказав він.

При цьому спортивні клуби, салони краси і заклади громадського харчування поки що як і раніше не будуть працювати.

В даний момент в Литві зафіксовано 1091 підтверджений випадок інфікування коронавірусом. 29 осіб померли від COVID-19.