Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.
“Військова ескалація з боку підтримуваних Росією сил близько Золотого на Донбасі абсолютно неприйнятна і є явним порушенням Мінських угод про припинення вогню“, – пише він.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська сьогодні штурмували спостережні пости українських військ на Донбасі за трьома напрямками.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
- Фракція “Європейської Солідарності” вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв’язку з ескалацією ситуації на Донбасі.