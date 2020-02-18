Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

Військова ескалація з боку підтримуваних Росією сил близько Золотого на Донбасі абсолютно неприйнятна і є явним порушенням Мінських угод про припинення вогню, пише він.

 

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська сьогодні штурмували спостережні пости українських військ на Донбасі за трьома напрямками.

 

  • Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку окупантів на Донбасі, назвавши її спробою зірвати мирний процес.
  • Фракція “Європейської Солідарності” вимагає викликати сьогодні до Верховної Ради міністра оборони України Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака в зв’язку з ескалацією ситуації на Донбасі.