Міністр закордонних справ Литви Едгар Ринкевич назвав бойові дії на Донбасі явним порушенням Мінських угод з боку бойовиків.

Про це міністр написав на своїй сторінці в Twitter.

“Військова ескалація з боку підтримуваних Росією сил близько Золотого на Донбасі абсолютно неприйнятна і є явним порушенням Мінських угод про припинення вогню“, – пише він.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська сьогодні штурмували спостережні пости українських військ на Донбасі за трьома напрямками.