Литва відкликає ще шість дипломатів з Білорусі. Це відбувається на тлі скандальних заяв офіційного Мінська.

Слова прессекретаря глави МЗС Лінаса Лінас Антанас Лінкявічюс Раси Якілайтене призводить Delfi.

“Білоруська сторона не врахувала нашу компромісну пропозицію і в порядку ультиматуму вимагала зменшити кількість дипломатів, коли ми не погодилися, дипломатів, які працювали в Білорусі, хотіли оголосити персона нон грата, а це ускладнило б їх можливість працювати в майбутньому. З урахуванням цих ультиматумів ми відкликали ще 6 дипломатів”, – заявила вона.

До цього білоруське міністерство закордонних справ заявило, що посольства Польщі та Литви повинні скоротити кількість дипломатів у Мінську.