Литва зменшила вартість віз для українців: нова ціна

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Кулеба повідомив, що відповідну угоду затвердив уряд.

“Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро”, – написав міністр.

Також він подякував литовському уряду за такий крок у дипломатичних відносинах.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.