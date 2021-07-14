ЗеПорушення

52

Всього порушень

20

Днів без порушень
21:49 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 14 липня
21:33 Литва зменшила вартість віз для українців: нова ціна
21:27 З 21 липня США можуть скасувати обмеження на незначні поїздки
21:00 Рада розширила доступ адвокатів до підзахисних із урахуванням пропозицій Зеленського
21:00 Ірина Шейк уникає стосунків з Каньє Вестом
20:48 «Слуги народу» відкликали більшість мовних поправок – В’ятрович
20:29 Рада встановила штрафи за невиконання вимог інспектора Вищої ради правосуддя
20:26 В України з’явився офіційний Instagram-акаунт
20:11 Проти Трампа можуть порушити кримінальні провадження через фейкові заяви
19:49 Classic Nudes: Pornhub випустив гід шедеврами мистецтва
19:46 «Закон про мову – конституційний»: Порошенко привітав рішення КСУ
19:38 У Флориді загинула рекордна кількість ламантинів
19:27 У Китаї батьки залишили доньку-підлітка на безлюдному острові, щоб «розкрити її потенціал»
19:19 Зеленський заснував нагороду «Національна легенда України»
19:11 Дженніфер Еністон відреагувала на номінування спецвипуску «Друзів» на «Еммі»
19:04 Paramount перезапускає проєкт Nickelodeon «Дивакуваті родичі»
Ексклюзив
18:57 «Масове звільнення суддів», Аваков та акція під ВР: що сьогодні «слуги» в чаті обговорювали
18:55 Apple планує збільшити виробництво нових iPhone на 20%, – Bloomberg
18:40 Прах голлівудської зірки Жа Жа Габор через п’ять років після смерті поховали в Угорщині
18:33 Комітет Ради підтримав закон Зеленського про великий герб України
18:23 Українська модель Наталія Гоций отримала блогерську нагороду в Каннах
18:11 Кількість загиблих внаслідок обвалення готелю в Китаї суттєво зросла
17:38 Папа Франциск після операції повернувся до Ватикану: фото
17:05 «Корона» і «Мандалорець» стали лідерами в номінаціях премії «Еммі-2021»
16:04 Сюмар про відставку Авакова: «Чашу терпіння» Зеленського переповнило затримання «слуг» Юрченка та Брагара
Ексклюзив
16:00 «Скоро замінить навіть РНБО»: як «слуги» через розширення повноважень АМКУ дискутували, – фото
15:32 Кабмін пропонує спростити процедуру працевлаштування іноземців

Литва зменшила вартість віз для українців: нова ціна

Литва вдвічі знизила вартість віз для українців.

Середа, 14 липня 2021, 21:33

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Кулеба повідомив, що відповідну угоду затвердив уряд.

“Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз’єднання родини). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро”, – написав міністр.

Також він подякував литовському уряду за такий крок у дипломатичних відносинах.

У п’ятницю, 2 липня, уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію, призначивши керівником з НС міністриню внутрішніх справ Агне Білотайте. Це зробили з метою прискорення координації дій та мобілізації спроможності, а також використання урядового резерву.

Теги: Дмитро Кулеба, МЗС України, виза, Литва

Читати #Букви у Telegram і у Facebook