Про це повідомив викладач університету, юрист Андрій Черних, опублікувавши в Facebook лист Міністерства освіти і науки про вибори ректора з переліком кандидатів на цю посаду.

Повний список кандидатів у ректори КНУ:

Болтівець Сергій;

Бугров Володимир

Вижва Сергій;

Литвин Володимир

Рожко Олександр

Чудовська Ірина.

Своє бачення шляху розвитку столичного вишу Литвин опублікував на сайті “Голос України”. Він заявив, що очолювавши наглядову раду КНУ й обіймавши державні посади, домагався ухвалення рішень для підвищення статусу університету.

Нагадаємо, Литвин обирався до Верховної Ради чотири рази. Двічі був спікером українського парламенту (з 2002-го по 2006-й і з 2008-го по 2012 рік). Також він обіймав посаду голови Адміністрації президента Леоніда Кучми (1999-2002). У 2008 році Литвин недовго був в.о. ректора КНУ, зараз очолює наглядову раду вишу.