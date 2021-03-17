Про це ВВС News Україна повідомили джерела, близькі до керівництва КНУ.

Лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%.

Офіційні результати голосування будуть оприлюднені пізніше.

Хто стане керівником столичного вишу, стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

Як повідомили у відділі комунікацій університету, у голосуванні на шести дільницях мали взяти участь 4 139 виборців, серед них 598 студентів і 23 курсанти коледжів. Але прийшло на голосування близько 70%.

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов’язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

Нагадаємо, Литвин обирався до Верховної Ради чотири рази. Двічі був спікером українського парламенту (з 2002-го по 2006-й і з 2008-го по 2012 рік). Також він обіймав посаду голови Адміністрації президента Леоніда Кучми (1999-2002). У 2008 році Литвин недовго був в.о. ректора КНУ, зараз очолює наглядову раду вишу.