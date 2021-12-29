Згідно з останніми дослідженнями, любов до гіркої кави без цукру та до чорного, гіркого шоколаду закладена на генетичному рівні – і ці гастрономічні вподобання приносять користь.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами дослідниці кофеїну Мерілін Корнеліс, доцентки профілактичної медицини у Медичній школі Північно-Західного університету у Файнберзі, любов до гіркої кави може бути запорукою міцного здоров’я: згідно з дослідженнями, помірна кількість чорної кави – від 3 до 5 чашок на день – знижує ризик деяких захворювань, включаючи хворобу Паркінсона, хвороби серця, діабет 2 типу та кілька видів раку.

Але ці переваги будуть вираженішими, якщо в каві не буде ні цукру, ні молока чи будь-яких ароматизаторів.

“Ми знаємо, що зростає кількість доказів того, що споживання кави благотворно впливає на здоров’я. Але читаючи між рядками, будь-хто, хто радить комусь вживати каву, як правило, радить їм споживати чорну. Адже є різниця між споживанням чорної кави і кави з молоком та цукром”, – сказала Корнеліс. “Один [тип кави], природно, не містить калорій. Другий може додати містити сотні калорій до вашої кави, і користь для здоров’я може бути зовсім іншою”.

У попередніх дослідженнях Корнеліс та її команда виявили, що генетичний варіант, який відповідає за любов до гіркої кави, може сприяти тому, чому деякі люди насолоджуються численними чашками кави на день, тоді як інші – ні.

“Люди з цим геном метаболізують кофеїн швидше, тому стимулюючі ефекти вичерпуються швидше, і їм потрібно пити більше кави”, – сказала вона. “Це може пояснити, чому деякі люди чудово споживають набагато більше кави, у порівнянні з кимось іншим, у кого кава викликає тремор або тривожність”.

У новому дослідженні, опублікованому в Nature Scientific Reports, Корнеліс точніше проаналізувала типи споживаної кави, відділивши любителів чорної кави від любителів вершків і цукру.

“Ми виявили, що люди з генетичним варіантом, який зображає швидший метаболізм кофеїну, віддають перевагу гіркій чорній каві”, – сказала Корнеліс. “Ми також знайшли той же генетичний варіант у людей, які віддають перевагу простому чаю перед підсолодженим, і гіркому темному шоколаду перед м’якшим молочним шоколадом”.

Однак, Корнеліс з командою переконані, що справа тут не в тому, що носії одних генів інакше відчувають смак, ніж носії інших. Люди з цим геном віддають перевагу чорній каві та чаю, тому що вони асоціюють гіркий смак з підвищенням розумової діяльності – чого вони і прагнуть від кофеїну.

“Наша інтерпретація полягає в тому, що ці люди прирівнюють природну гіркоту кофеїну до психостимуляційного ефекту”, – сказала Корнеліс. “Вони вчаться асоціювати гіркоту з кофеїном та стимулом, який відчувають. Ми бачимо вивчений ефект”.

Те саме стосується і переваги темного шоколаду: “Коли вони думають про кофеїн, вони думають про гіркий смак, тому вони також насолоджуються темним шоколадом”, – сказав Корнеліс. “Можливо, ці люди просто дуже чутливі до впливу кофеїну, і вони також мають цю навчену поведінку з іншими гіркими продуктами”.

Темний шоколад містить трохи кофеїну, але набагато більше сполуки під назвою теобромін. Вона є відомим стимулятором нервової системи, пов’язаним з кофеїном. Але більше не краще – коли справа доходить до теоброму, дослідження показують, що вищі дози можуть збільшити частоту серцевих скорочень та зіпсувати настрій.