Південнокорейський гурт BTS разом з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) зібрали мільйони доларів та привернули увагу мільйонів користувачів соцмереж в рамках спільної кампанії “Люби себе”, що присвячена психічному здоров'ю молоді.

Про це повідомили в ООН.

Ініціативу “Люби себе” гурту BTS та Дитячого фонду ООН було запущено у 2017 році. Проєкт спрямовано на боротьбу з насильством, жорстоким поводженням та знущаннями, а також на сприяння підвищенню самооцінки у молоді.

“Люби себе”

За чотири роки співпраці BTS допомогли зібрати 3,6 мільйона доларів на реалізацію різних соціальних ініціатив. А також привернули увагу користувачів соцмереж, зібравши понад 50 мільйонів взаємодій у Twitter.

BTS стверджують, що ця кампанія – це спосіб допомогти молоді покращити їхнє життя.

“Під час процесу ми також намагалися “любити себе”. І ми, як команда і як окремі особистості, також зростали. Ми сподіваємось, що багато людей відчули, як любов, отримана від інших, може стати силою, яка дозволяє їм любити себе”, – сказали BTS.

Гасло “люби себе” поширювали через відеоролики, товари та на своїх концертах.

Зокрема, гурт організовував кіоски на концертних майданчиках, щоб надати інформацію про те, як люди можуть захистити себе та один одного від насильства та знущань.

Підтримка в часи пандемії

За даними ЮНІСЕФ, особисті роздуми BTS також допомогли дітям та молоді, які відчували себе ізольованими, роз’єднаними зі світом та розчарованими, оскільки COVID-19 порушив їх звичний графік та темп життя.

“Щодо підвищення самооцінки та покращення психічного самопочуття, одна з найважливіших речей, які ви можете зробити, це просто почати розмову. Вклад та спосіб BTS привернути увагу до позитивних ідей своєї ARMY (уболівальники гурту, – ред) є просто неперевершеним і неймовірно неоціненним”, – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.