«Любитель зброї» з військової бази: у WP повідомили, хто може бути причетним до витоку секретних документів США

За інформацією ЗМІ, до витоку секретних документів США може бути причетним молодий співробітник військової бази, який публікував таємні дані оскільки вважав, що "уряд приховує правду від народу".

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

Особа, яка стоїть за масовим витоком урядових таємниць США , який викрив шпигунство за союзниками, розкрив похмурі перспективи війни України з Росією та розпалив дипломатичні перепалки в Білому домі, – це молодий харизматичний любитель зброї, який поділився секретними документами з групою далеких знайомих, які шукали спілкування під час ізоляції у період пандемії.

Близько двох десятків осіб (переважно чоловіки) – яких поєднувала любов до зброї, військового спорядження та Бога – ще у 2020 році сформували чат на онлайн-платформі Discord

Коли минулого року особа з псевдонімом “OG” почала публікувати у чаті повідомлення, наповнені дивними абревіатурами та жаргоном, ніхто не приділив цьому уваги. Слова для інших учасників чату були незнайомими і мало хто читав довгі публікації OG. Однак особа під цим псевдонімом стверджувала, що знає всі таємниці уряду.

Один з учасників чату уважно прочитав повідомлення OG, котрі він публікував протягом місяців.

За його словами, у цих публікаціях були фактично дослівні стенограми секретних розвідувальних документів, які, за словами OG він приніс додому зі своєї роботи на “військовій базі”. Деякі документи були під грифом “NOFORN”, що означає, що ця інформація настільки конфіденційна, що її не можна передавати іноземцям.

OG розповів учасникам чату, що годинами працював над секретними документами, аби потім поділитись у Discord даними про світові справи і таємні урядові операції.

“Він хотів тримати нас в курсі. Схоже, він думав, що його обізнаність забезпечить іншим захист від неспокійного світу навколо них. Він розумна людина. Звісно, ​​він знав, що робив, коли публікував ці документи. Це не були випадкові витоки будь-якого роду”, – сказав один з учасників чату.

Документи, які публікував OG стосувалися низки делікатних тем, які дозволено переглядати лише особам, які пройшли багатомісячну перевірку репутації.

Там були надсекретні звіти про місцезнаходження та пересування високопоставлених політичних лідерів і тактичні оновлення військових сил, геополітичний аналіз,розгляд спроб іноземних урядів втрутитися у вибори, розповів учасник чату

Коли OG набридло переписувати інформацію з секретних даних – адже ніхто не читав довгі повідомлення – він почав публікувати у чаті сотні фотографій цих документів.

Це були більш яскраві та вражаючі документи, ніж тексти, які він писав. Деякі містили докладні схеми бойових умов в Україні та суворо секретні супутникові знімки наслідків російських ракетних ударів по українських електрооб’єктах.

В інших була потенційна траєкторія ударі КНДР балістичними ядерними ракетами, які можуть досягти США.

Також були фото китайської повітряної кулі-шпигуна, яку зафіксували над США у лютому. Ці фото зроблені на рівні очей, ймовірно, літаком-розвідником U-2, разом зі схемою повітряної кулі та прикріпленої до неї технології спостереження.

У виданні наголосили, що отримали інформацію від двох учасників чату. Одному із них менше 18-ти років. Вони поділились інформацією на умовах анонімності. За їхніми словами, вони знають справжнє ім’я OG, його адресу проживання та місце роботи, однак не назвали ці дані, оскільки зараз триває розслідування, яке перебуває на початковій стадії.

Один зі співрозмовників розповів, що був здивований здатністю OG прогнозувати важливі події до того, як про них повідомлять у ЗМІ. За його власними словами, він був у захваті від OG, якому, за його словами, було близько 20 років.

“Він у формі. Він сильний. Він озброєний. Він навчений. Майже все, чого можна очікувати від якогось божевільного фільму”, – сказав учасник чату.

Ще один учасник зазначив, що розумів, що публікації OG були урядовими документами.

“Здавалося, ніби я на вершині гори Еверест. Я відчував, що певною мірою був вище за всіх інших, і що … я знав те, чого вони не знали”, — сказав він.

OG ділився кількома документами на тиждень, починаючи з кінця минулого року. Розміщення фотографій на сервері займало менше часу. Але це також наражало OG на більший ризик. На фоні деяких зображень вони могли бачити предмети та меблі, які вони впізнали з кімнати, де OG спілкувався з ними через відео на каналі Discord — такі підказки можуть виявитися корисними для федеральних слідчих .

Широта військових і розвідувальних звітів була масштабною. Протягом місяців OG регулярно завантажував сторінку за сторінкою секретні оцінки США, пропонуючи вікно в те, наскільки глибоко американська розвідка проникла в російську армію, показуючи, що Єгипет планував продати Росії десятки тисяч ракет і припускаючи, що російські найманці намагались придбати у Туреччини – члена НАТО – зброю для війни проти України.

Водночас учасник чату сказав, що OG не був ворожим до уряду США, і він наполягав, що не працює в інтересах будь-якої країни.

“Він не російський оперативник. Він не є українським оперативником», – сказав учасник. Кімната на сервері, де він опублікував документи, називалася “ведмідь проти свині”, що означало напад на Росію та Україну та вказівку на те, що OG не підтримував жодну сторону конфлікту.

Однак OG не довіряв уряду США, насамперед правоохоронним та розвідувальним органам, яких він вважав “зловісною силою, що пригнічує громадян приховуючи від них інформацію”.

Також учасник, повідомив, що у їхньому чаті було близько 25 активних учасників, половина з яких громадяни з Європи, Азії та Південної Америки

“Ті, хто, здавалося, найбільше зацікавився секретними матеріалами, стверджували, що походять переважно зі “Східного блоку та тих пострадянських країн”. Українці також мали інтерес”, — сказав він.

Всю зиму OG завантажував документи на сервер. Ніхто не говорив про те, щоб поділитися ними деінде. Потім, без відома групи, 28 лютого інший користувач-підліток із сервера Thug Shaker Central почав публікувати кілька десятків фотографій із секретними документами на іншому сервері Discord, пов’язаному з YouTuber “wow_mao”.

Деякі з документів пропонували детальну оцінку обороноздатності України та показували, наскільки американська розвідка могла побачити російське військове командування.

4 березня на “Minecraft Earth Map”, сервері Discord, присвяченому популярній відеогрі, з’явилося 10 документів . Користувач, який керує обліковим записом, який опублікував меншу порцію зображень, розповів The Post, що отримав їх на “wow_mao”.

Таким чином, секретні та надсекретні документи тепер були доступні тисячам користувачів Discord, але витік не привертав уваги влади США ще місяць.

Тим часом OG припинив ділитися зображеннями в середині березня. 5 квітня секретні документи з оцінкою війни в Україні були опубліковані в російських Telegram-каналах і на платформі оголошень 4chan і почали мігрувати в Twitter.

Наступного дня, незадовго до того, як The New York Times вперше повідомила про витік, OG зайшов на сервер у “несамовитому стані, що для нього незвично”, — сказав учасник.

“Він говорив, що щось сталося, і молив Бога, щоб цього не сталося. … Але тепер це в руках Бога”, – сказав учасник чату.

Попри всю зневагу OG до федерального уряду, учасник чату сказав, що немає жодних ознак того, що він діяв у інтересах суспільства, розкриваючи офіційні таємниці. Секретні документи були призначені лише для того, щоб принести користь його онлайн-сім’ї, сказав член.

“Я б точно не назвав його викривачем. Я б анітрохи не назвав OG інформатором”, – сказав він, не порівнюючи з Едвардом Сноуденом, який поділився секретними документами про урядове стеження з журналістами.

Він додав, що підтримує зв’язок з OG, навіть попри те, що його розшукує ФБР.

“Він виглядав дуже розгубленим і не знаючи, що робити. Він повністю усвідомлює, що відбувається і які можуть бути наслідки. Він просто не впевнений, як вирішити цю ситуацію. … Здається, він дуже засмучений цим”, — сказав учасник.

У своєму останньому повідомленні своїм супутникам OG закликав їх “триматися тихо та видаляти будь-яку інформацію, яка може стосуватися його”, – сказав учасник.

Учасник сказав, що він впевнений, що влада знайде OG. Але коли вони це зроблять, він не буде звинувачений. Замість цього, на його переконання, OG буде ув’язнено без належної судової процедури в Гуантанамо-Бей або він зникне на “чорній ділянці”, якщо його не “вб’ють” за те, що він знає.