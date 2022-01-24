Американська компанія LodeStar готується випустити у продаж свій “розумний” пістолет LS9, який реагуватиме на біометрію господаря. Проєкт вже встигли презентувати інвесторам та випробувати.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

У компанії зазначають, що 9-мм зброя матиме сканер для відбитків пальців та чіп ближнього радіуса дії PIN-кодом. Тобто вистрілити з пістолета зможе лише авторизована особа (або особи).

При цьому, у пістолета є типовий для всіх пристроїв зі сканером відбитків недолік — якщо пальці мокрі чи травмовані, то система може не розпізнати власника. Тому, щоб запобігти “казусам”, на зброю також встановили панель для введення PIN-коду.

Базова комплектація розрахована на 17 патронів, корпус виготовлений з полімеру. Охочі також можуть додати модуль Bluetooth, щоб додатково розблоковувати пристрій з телефону. Заплановано, що коштуватиме пістолет 895 доларів та з’явиться на ринку вже у цьому році.