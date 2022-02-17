Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич розповів, що наразі увага правоохоронців зосереджена на ймовірній дестабілізації в Україні з боку агресора. За його словами, поліціянти готові оперативно реагувати на будь-які провокації від любителів "руського міра".

Про це Олександр Фацевич розповів під час брифінгу 17 лютого.

Він зауважив, що посилений режим несення служби для співробітників правоохоронних органів, який діє до 19 лютого, можуть продовжити й надалі.

Фацевич додав, що увага поліціянтів наразі зосереджена на можливій дестабілізації ситуації всередині країни. У цьому контексті він наголосив, що “вороги усередині країни не сплять”, а тому існує вірогідність різноманітних провокацій та диверсійних атак, до яких поліціянти мають бути готові.

За його словами, Нацполіція повинна показати, що готова до загроз у державі, тож з понеділка службу несуть 20 тисяч озброєних, зокрема автоматичною зброєю, поліціянтів.

Як пояснив Фацевич, під час посиленого режиму несення служби правоохоронці можуть вибірково перевіряти громадян та транспортні засоби. Це потрібно для спокою та безпеки, а також для виявлення злочинних елементів і ймовірних представників країни-агресора, які можуть готувати в Україні диверсійні атаки. Наразі, уточнив Фацевич, подібні факти не були виявлені.

Заступник голови Нацполіції також зауважив, що правоохоронці оперативно реагуватимуть на події, схожі з тими, що відбувалися у 2014 році.