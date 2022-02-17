Про це Олександр Фацевич розповів під час брифінгу 17 лютого.
Він зауважив, що посилений режим несення служби для співробітників правоохоронних органів, який діє до 19 лютого, можуть продовжити й надалі.
Фацевич додав, що увага поліціянтів наразі зосереджена на можливій дестабілізації ситуації всередині країни. У цьому контексті він наголосив, що “вороги усередині країни не сплять”, а тому існує вірогідність різноманітних провокацій та диверсійних атак, до яких поліціянти мають бути готові.
За його словами, Нацполіція повинна показати, що готова до загроз у державі, тож з понеділка службу несуть 20 тисяч озброєних, зокрема автоматичною зброєю, поліціянтів.
Як пояснив Фацевич, під час посиленого режиму несення служби правоохоронці можуть вибірково перевіряти громадян та транспортні засоби. Це потрібно для спокою та безпеки, а також для виявлення злочинних елементів і ймовірних представників країни-агресора, які можуть готувати в Україні диверсійні атаки. Наразі, уточнив Фацевич, подібні факти не були виявлені.
Заступник голови Нацполіції також зауважив, що правоохоронці оперативно реагуватимуть на події, схожі з тими, що відбувалися у 2014 році.
“Попередження для любителів “руського міра” та їм подібних – ми будемо затримувати таких людей та притягувати їх до відповідальності. На всі ризики будемо реагувати оперативно”, – резюмував Фацевич.
- Нагадаємо, очільник Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що найближчими днями українські поліціянти працюватимуть у посиленому режимі.
- Також в Одеській області місцеві жителі побачили на електроопорах предмети, які схожі на гранати. Виявилося, що муляжі на стовпи причепив житель міста Білгород-Дністровський.