Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, Пєх незаконно утримують у Сніжнянській виправній колонії №127.

Вона була затримана в Горлівці в серпні 2018 року. Три місяці перебувала на гауптвахті однієї з військових частин Донецька, де “катували електрострумом, душили пакетом, вкручували в коліна шурупи, імітували розстріл і вимагали зізнання в “держзраді”.

Денісова додала, що 27 березня 2020 року Олена була засуджена до 13 років ув’язнення за звинуваченням у “державній зраді”.

“Після нелюдських тортур у Олени Пєх стрімко розвинувся артроз колінних та кульшових суглобів з порушенням їх функцій 2-3 ступеня, варикозне розширення вен ніг, хронічний тромбофлебіт, який може призвести до трофічної виразки та гангрени. Вона не може пересуватися без палички та страждає на тяжку форму епілепсії. Крім того, жінка має резистентну форму гіпертонічної хвороби, тяжку стенокардію та порушення зору. Олені потрібна термінова госпіталізація у відділення травматології для надання оперативного втручання та визначення подальшого лікування у невропатолога та судинного хірурга”.

До арешту Олена Пєх викладала в школі німецьку, російську мову та літературу, працювала у Горлівському художньому музеї старшим науковим співробітником. У серпні 2014 року виїхала до Одеси, де займалася перекладами, але повернулася в окуповане Дебальцеве, щоб доглядати маму, яка перенесла інсульт.

Омбудсменка наголошує, що всі названі вище дії стосовно Олени є порушеннями норм міжнародного права та українського законодавства.

Денісова звернулась до керівництва Червоного Хреста в Україні з проханням “терміново здійснити візит до Олени Пєх, сприяти її негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги”.

Крім того, вона попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер втрутитись особисто для сприяння наданню відповідної допомоги полонянці та порушення питання про звільнення Олени Пєх за станом здоров’я.