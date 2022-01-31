Як повідомила українська омбудсмен Людмила Денісова, критична ситуація склалась у Макіївській виправній колонії No 32, яка розташована на тимчасово окупованій частині Донецької області. Саме тут незаконно утримують українців, серед яких 28 цивільних громадян.

Про це йдеться у дописі Людмили Денісової у Facebook.

За словами Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, у Макіївській виправній колонії регулярно вимикають електроенергію. В загальному, світло у колонії появляється всього на дві години у день. Це призводить до того, що ув’язнені, яким доводиться готувати їжу за допомогою кип’ятильника, фактично “живуть упроголодь”.

“Більшість ув’язнених страждають через проблеми зі шлунком. Вони повинні дотримуватись дієтичного харчування, проте за відсутності електроенергії це неможливо. Частина ув’язнених пересувається на ходунках, а відсутність електроенергії може привести до травмування. А рідним ув’язнених заборонено передавати їм свічки чи ліхтарі”, – зазначила Денісова.

Окрім цього, ув’язнені громадяни України позбавлені медичної допомоги, додала омбудсмен. Вона зазначила, що ув’язнені тримаються лише на ліках, які інколи отримують від рідних чи співробітників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

“Ув’язненим заборонено вільно пересуватись, спілкуватись з рідними телефоном, слухати радіо чи дивитись телебачення”, – підкреслила Денісова.

Такі дії з боку окупаційної адміністрації Макіївської колонії Людмила Денісова порівняла з катуванням та нелюдським поводженням. Вона додала, що такі дії прямо порушують статтю 3 Конвенції та пункт 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, погоджених Економічною та соціальною радами Організації об’єднаних націй (ООН).

“Звертаюсь до координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі ТКГ Шарлотти Реландер з проханням особисто втрутитись в ситуацію. Перевірити умови утримання, надання медичної допомоги та посприяти звільненню українських заручників”, – резюмувала Денісова.