Про це омбудсмен заявила на сторінці у Facebook.
“Після перенесеного голодування стан здоров’я Івана погіршився. Загострилися хронічні захворювання ніг: запалення судин спричинило утворення трофічних виразок, унаслідок чого відбувається нагноєння. Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур та нелюдського поводження, та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та соціальною радою ООН”, – повідомила Денісова.
Омбудсман також закликала міжнародне товариство “відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях позбавлення волі у Росії”.
Іван Яцкін — громадянин України, який народився в Криму і займав активну та відкриту українську позицію. Його затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі.
21 травня 2021 року у “Верховному суді Криму” оголосили вирок Івану Яцкіну, якого звинувачували за статтею 275 КК РФ “Державна зрада”. Судовий процес у цій справі проходив у закритому режимі, при цьому захисник не коментував перебіг розгляду, підписавши зобов’язання щодо нерозголошення.
Іван Яцкін страждає на низку захворювань, у тому числі судинним захворюванням нижніх кінцівок, що викликає трофічні виразки.
- Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, про якість так званого “попереднього розслідування” у так званій “справі” Нарімана Джелялова, Асана та Азіза Ахтемових. Всі докази звинувачення – це слова трьох засекречених свідків.
- 4 вересня російські окупанти в Криму затримали заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла і звинуватили його у диверсії. Аналогічні звинувачення окупанти висунули й чотирьом іншим затриманим кримським татарам. Один з них, Асан Ахтемов, є родичем першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової. На її переконання, ці репресії є помстою за “Кримську платформу”.