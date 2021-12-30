Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в російській Федерації Тетяни Москалькової з вимогою надати медичну допомогу засудженому в Криму за “держрадою” українцю Івану Яцкіну.

Про це омбудсмен заявила на сторінці у Facebook.

“Після перенесеного голодування стан здоров’я Івана погіршився. Загострилися хронічні захворювання ніг: запалення судин спричинило утворення трофічних виразок, унаслідок чого відбувається нагноєння. Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур та нелюдського поводження, та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та соціальною радою ООН”, – повідомила Денісова.

Омбудсман також закликала міжнародне товариство “відреагувати на чергові порушення прав українських політв’язнів у місцях позбавлення волі у Росії”.

Іван Яцкін — громадянин України, який народився в Криму і займав активну та відкриту українську позицію. Його затримали у жовтні 2019 року у Сімферополі.

21 травня 2021 року у “Верховному суді Криму” оголосили вирок Івану Яцкіну, якого звинувачували за статтею 275 КК РФ “Державна зрада”. Судовий процес у цій справі проходив у закритому режимі, при цьому захисник не коментував перебіг розгляду, підписавши зобов’язання щодо нерозголошення.

Іван Яцкін страждає на низку захворювань, у тому числі судинним захворюванням нижніх кінцівок, що викликає трофічні виразки.