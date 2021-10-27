Людмилу Денісову затримали на 40 хвилин в Грузинському аеропорту – допитувалися чому приїхала

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про свою зустріч з Міхеїлом Саакашвілі та як її пропускали в Грузію.

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова приїхала в Грузію, щоб зустрітися з ув’язненим громадянином України Міхеїлом Саакашвілі.

Денісова розповіла, що політик не планує припиняти голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та також виступає проти примусового годування.

Омбудсменка також розповіла про проблеми, які виникли в аеропорту Тбілісі:

“Вчора 40 хвилин мене допитували, чому я приїхала в Грузію. Опитували та затримували, і лише після кількох моїх дзвінків і погроз мене пропустили”, – заявила Людмила Денісова.

“Мабуть, там не все так просто”, – додала вона.