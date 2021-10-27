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Людмилу Денісову затримали на 40 хвилин в Грузинському аеропорту – допитувалися чому приїхала

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла про свою зустріч з Міхеїлом Саакашвілі та як її пропускали в Грузію.

Середа, 27 жовтня 2021, 14:43

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова приїхала в Грузію, щоб зустрітися з ув’язненим громадянином України Міхеїлом Саакашвілі.

Денісова розповіла, що політик не планує припиняти голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та також виступає проти примусового годування.

Омбудсменка також розповіла про проблеми, які виникли в аеропорту Тбілісі:

“Вчора 40 хвилин мене допитували, чому я приїхала в Грузію. Опитували та затримували, і лише після кількох моїх дзвінків і погроз мене пропустили”, – заявила Людмила Денісова.

“Мабуть, там не все так просто”, – додала вона.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Теги: Грузія, затримання Саакашвілі, Людмила Денісова, Міхеїл Саакашвілі, Омбудсмен

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