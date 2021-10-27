Людмилу Денісову затримали на 40 хвилин в Грузинському аеропорту – допитувалися чому приїхала

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова приїхала в Грузію, щоб зустрітися з ув’язненим громадянином України Міхеїлом Саакашвілі.
Денісова розповіла, що політик не планує припиняти голодування, відмовляється від переведення до тюремної лікарні та також виступає проти примусового годування.
Омбудсменка також розповіла про проблеми, які виникли в аеропорту Тбілісі:
“Вчора 40 хвилин мене допитували, чому я приїхала в Грузію. Опитували та затримували, і лише після кількох моїх дзвінків і погроз мене пропустили”, – заявила Людмила Денісова.
“Мабуть, там не все так просто”, – додала вона.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
- У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 13 жовтня у Києві прихильники Міхеіла Саакашвілі пікетували посольство Грузії.
- 14 жовтня Саакашвілі заявив, що причиною його повернення була туга за батьківщиною та бажання зупинити негативні зміни у Грузії.
- Також 14 жовтня тисячі людей вийшли на акцію в центрі Тбілісі з вимогою звільнити з ув’язнення громадянина України Міхеїла Саакашвілі.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.