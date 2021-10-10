Про це повідомила провідна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв’ю швейцарському виданню Blick.
Однак, науковиця стверджує, що передчасно говорити про швидке завершення пандемії занадто рано: дуже багато невідомих. Зокрема, світ зіштовхнувся вже з новими штамами COVID-19 і невідомо, чи не трапиться це знову. І чим довше триває імунізація населення (зокрема, у країнах з низьким рівнем достатку), тим вища ймовірність небезпечних мутацій вірусу. І хоч зараз ми наближаємося до відмітки “60% шляху”, в якийсь момент ситуація може кардинально змінитися.
З іншого боку, Сумія Свамінатан вважає практику введення бустерної дози неетичною. Експертка стверджує, що це не є правильним у світі, в якому жителі країн не мають доступу до жодної дози щеплення від коронавірусної інфекції, а, отже, не можуть захистити себе від смерті.
Нерівномірність у розподілах вакцин впливає на те, що у країн з високим рівнем достатку життя уже починає входити у нормальний ритм; у країнах бідніших стан кризовий. Це впливає не лише на життя та здоров’я населення, навантаження на систему охорони здоров’я – це веде до економічної кризи, яка лише поглибить прірву.
Велику роль у проблемах з імунізацією населення відіграє скептицизм щодо щеплень. Велику роль тут відіграють соцмережі, адже в основному у них поширюються різноманітні теорії змов, які й відлякують людей від вакцинації.
- Нагадаємо, за минулу добу, 9 жовтня, в Україні зафіксували 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Тепер критеріям “помаранчевої зони” відповідають 16 областей України.
- Стало відомо, що пандемія коронавірусу COVID-19 спричинила сплеск тривожності та серйозних депресивних розладів у всьому світі, насамперед серед жінок та молоді.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік організацій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.
- Також головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.