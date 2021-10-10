Людство зараз наближається до відмітки "60% шляху" у подоланні COVID-19, однак є ряд факторів, які можуть не лише нас загальмувати, але й повернути назад.

Про це повідомила провідна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан в інтерв’ю швейцарському виданню Blick.

Однак, науковиця стверджує, що передчасно говорити про швидке завершення пандемії занадто рано: дуже багато невідомих. Зокрема, світ зіштовхнувся вже з новими штамами COVID-19 і невідомо, чи не трапиться це знову. І чим довше триває імунізація населення (зокрема, у країнах з низьким рівнем достатку), тим вища ймовірність небезпечних мутацій вірусу. І хоч зараз ми наближаємося до відмітки “60% шляху”, в якийсь момент ситуація може кардинально змінитися.

З іншого боку, Сумія Свамінатан вважає практику введення бустерної дози неетичною. Експертка стверджує, що це не є правильним у світі, в якому жителі країн не мають доступу до жодної дози щеплення від коронавірусної інфекції, а, отже, не можуть захистити себе від смерті.

Нерівномірність у розподілах вакцин впливає на те, що у країн з високим рівнем достатку життя уже починає входити у нормальний ритм; у країнах бідніших стан кризовий. Це впливає не лише на життя та здоров’я населення, навантаження на систему охорони здоров’я – це веде до економічної кризи, яка лише поглибить прірву.

Велику роль у проблемах з імунізацією населення відіграє скептицизм щодо щеплень. Велику роль тут відіграють соцмережі, адже в основному у них поширюються різноманітні теорії змов, які й відлякують людей від вакцинації.