Національна психологічна асоціація засудила висвітлення у соцмережах і ЗМІ історій щодо випадків вбивств, катувань та зґвалтувань російськими солдатами українського цивільного населення.

Про це проінформувала пресслужба Національної психологічної асоціації.

Відомо, що з квітня 2022 року засобами масової інформації та в соціальних мережах розповсюджуються публікації та статті щодо випадків вбивств, катувань та зґвалтувань російськими солдатами українського цивільного населення, зокрема у Бучі, Ірпені, Гостомелі тощо. І деякі з цих публікацій базуються на інтерв’ю з жертвами психологів, психотерапевтів та осіб, які позиціюють себе як такі.

Фахівці наголошують на необхідності дотримання етичних вимог при висвітленні таких подій:

“Етична комісія Національної психологічної асоціації (ЕК НПА) наголошує на необхідності дотримання фахівцями, експертами та представниками ЗМІ етичних вимог при висвітленні таких подій та історій осіб, які зазнали травматичного досвіду”.

Наголошується, що люди, які були травмовані, заслуговують на повагу, дотримання конфіденційності та захист від можливої ретравматизації. І їхні інтереси превалюють над соціальними, політичними чи медійними цілями.

Відомо, що етична комісія розпочала розгляд першої скарги стосовно можливого порушення етичних вимог до діяльності психолога-консультанта, члена НПА, в контексті висвітлення військових злочинів.

Члени ЕК НПА наголошують, що психічне здоров’я – важливий ресурс у протистоянні російській агресії. Дотримання етики та прав людини є інструментом захисту громадського та індивідуального благополуччя.