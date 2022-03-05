Міський голова Харкова Ігор Терехов назвав ситуацію складною, водночас запевнив, що місто не здається та обов’язково вистоїть.

Про це він повідомив у програмі Дмитра Гордона.

Міський голова повідомив, що російські війська навмисно руйнують інфраструктуру електропостачання, теплотраси та поліцейські дільниці. За його словами, армія ворога нападає на школи, дитячі садки та лікарні. Крім того, снаряди знищують урядові будівлі, щоб позбавити й так наляканих жителів Харкова державних послуг. Вони бажають зламати волю народу та знищити здатність міста функціонувати.

Водночас Терехов зазначив, що наразі Харків є однією дружньою родиною та запевнив, що місто об’єдналось з метою перемоги України.

За його словами, містяни “справді змінились”. Терехов пообіцяв харків’янам, що місто відновлять та відбудують.

Він також заявив, що дії рф – це цілеспрямований геноцид українського народу і зізнався, що раніше ніколи не вживав подібних слів.

Натомість наголосив, що сьогодні пишається кожним містянином.

“Ми обов’язково переможемо, по-іншому бути не може. Ми раніше ніколи не думали, що у нас така армія! Вони неймовірні. Я впевнений, що після нашої перемоги багато молодих хлопців піде служити, адже українська армія – наші герої!”, – зазначив мер.

Він наголосив, що підприємці також активно консолідувались навколо спільної справи та наразі спільно боронять Україну, кожен “на своєму фронті”.