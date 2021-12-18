Космічний корабель Національного управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) Parker Solar Probe пролетів крізь верхні шари атмосфери Сонця.

Про це повідомляє міжнародна інформаційна агенція CNN.

У 2018 році NASA відправило космічний корабель Parker Solar Probe на семирічну місію для дослідження Сонця.

Сонячний зонд Parker успішно пролетів крізь верхні шари атмосфери, щоб зобразити частинки та магнітні поля нашої зірки. Над цією місією у NASA працювали 60 років.

Космічний корабель продовжуватиме наближатися до Сонця, особливо під час очікуваного піка сонячної активності, тож у ході місії очікується ще більше відкриттів.