Згідно з новим дослідженням, дорослі віком від 20 до 30 років, які мають певні психічні розлади мають більшу схильність отримати інфаркт або інсульт.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на матеріал, опублікований у Європейському журналі превентивної кардіології.

Вчені досліджували інформацію про здоров’я понад 6,5 мільйонів людей через базу даних Національної служби медичного страхування Кореї.

Люди, які взяли участь у новому дослідженні, були віком від 20 до 39 років та проходили обстеження в період з 2009 по 2012 рік. За станом їхнього здоров’я науковці спостерігали до грудня 2018 року.

Близько 13% учасників мали певний тип психічного розладу. До прикладу, безсоння, тривогу, депресію, соматоморфний розлад, посттравматичний стресовий розлад, вживання психоактивних речовин, розлади харчування, біполярний розлад, шизофренію або розлад особистості.

Так, люди молодше 40 років із психічними розладами мали на 58% більшу ймовірність серцевого нападу та на 42% більшу ймовірність інсульту, ніж люди без розладів.

“Ми знали, що психічне та фізичне здоров’я пов’язані між собою, але я вважаю дивовижним у цих висновках те, що ці зв’язки можна було спостерігати в такому молодому віці”, — сказала доктор Кетрін Ерліх, доцентка кафедри з дослідження поведінки та мозку в Університеті Джорджії.

Серцеві напади рідко трапляються у віці до 40 років, тому було необхідне масштабне дослідження, аби побачити цей зв’язок.

За словами Ерліх, вона хотіла б дізнатися більше про фізичну активність та харчування людей, які беруть участь у дослідженні, щоб краще зрозуміти, чи впливають ці фактори на зв’язок між станом психічного здоров’я та інфарктом та інсультом.

Важливо зазначити, що результати не доводять, що психічні захворювання спричиняють серцеві напади чи інсульт. Проте, дослідження вказує на фактор ризику, на який варто звернути увагу.