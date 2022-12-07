7 грудня впливовий американський журнал Time оголосив "Людину року" за підсумками 2022 року, нею став український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Time.

Успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того факту, що сміливість “заразлива”, пише кореспондент видання Саймон Шустер. Він поширився політичним керівництвом України у перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається.

“Його професійні інстинкти, успадковані від життя актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він сповнений рішучості не підвести їх”, – йдеться у дописі.

Шустер зазначає, що мужність прийшла і до його співвітчизників-українців. Замість того, щоб втікати та рятувати своє життя, багато українців схопили будь-яку зброю, яку змогли знайти, і пішли захищати свої міста та селища від російських сил, що вдерлися, озброєні танками та ударними вертольотами.

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Раніше у виданні зазначали, що після початку вторгнення росіян, протягом року Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти президента про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися в Україні.

До шортлиста журналу також потрапили глава SpaceX, Tesla й Twitter Ілон Маск, лідер КНР Сі Цзіньпін, Верховний суд США, учасники протестів в Ірані, декілька американських політиків, захисників контролю за зброєю у США та колишня дружина Джеффа Безоса МакКензі Скотт.