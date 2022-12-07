Про це повідомляє Time.
Успіх Зеленського як лідера воєнного часу залежав від того факту, що сміливість “заразлива”, пише кореспондент видання Саймон Шустер. Він поширився політичним керівництвом України у перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається.
“Його професійні інстинкти, успадковані від життя актора на сцені, означали, що він умів читати натовп і реагувати на його настрої та очікування. Тепер його аудиторією став увесь світ. Він сповнений рішучості не підвести їх”, – йдеться у дописі.
Шустер зазначає, що мужність прийшла і до його співвітчизників-українців. Замість того, щоб втікати та рятувати своє життя, багато українців схопили будь-яку зброю, яку змогли знайти, і пішли захищати свої міста та селища від російських сил, що вдерлися, озброєні танками та ударними вертольотами.
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Раніше у виданні зазначали, що після початку вторгнення росіян, протягом року Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти президента про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися в Україні.
До шортлиста журналу також потрапили глава SpaceX, Tesla й Twitter Ілон Маск, лідер КНР Сі Цзіньпін, Верховний суд США, учасники протестів в Ірані, декілька американських політиків, захисників контролю за зброєю у США та колишня дружина Джеффа Безоса МакКензі Скотт.
- Щотижневий американський журнал Time присвятив обкладинку та головний матеріал Україні, а також її героям та президенту Володимиру Зеленському.
- Щотижневий американський журнал “Time” підготував 100 фотографій, які передають настрій, що вирував протягом 2022 року. Серед них – зображення наслідків широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
- Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії Бориса Нємцова за сміливість – 2022. Серед кандидатів були й інші українці, хоча раніше лауреатами премії ставали лише росіяни.