Народний депутат від “Слуги народу” Юрій Камельчук заявив, що статистикою коронавірусу маніпулюють у світі та не дають людині вибору.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

Так, Камельчук аргументував свою думку про те, що коронавірус – це “вигадана хвороба”.

“Я вірю в те, що люди хворіють, я вдячний лікарям за те, що вони допомагають ставати людям здоровішими, ставлять їх на ноги. Я вірю, що люди хворіють на грип, пневмонію, різними видами різного ступеня тяжкості, вірю, що є SARS, і він був ідентифікований давно, що існують коронавіруси, і вони були ідентифіковані давно, ще в Радянському Союзі в 1960-х роках. У 2015 році деякі турагентства не рекомендували їхати в одну африканську країну, тому що там був коронавірус”, – сказав Камельчук.

За його словами, мова йде саме про “маніпуляції статистикою на світовому рівні”. Ба більше, він навіть не виключає теорію змови.

“Моя особиста позиція – щодо того, під яким соусом це подається на світовому рівні. Все це схоже на світову стратегію вакцинації, яка не залишає вибору тим людям, які мають право розпоряджатися свої здоров’ям по-іншому. Немає доказів того, що це передається саме в такий спосіб від невакцинованої людини”, – заявив нардеп.

Камельчук обурений тим, що людей начебто змушують робити вакцинацію проти коронавірусу, хоча ефективність вакцин його “дивує”. За його словами, вакцинація в Україні “повинна відбуватися розумно”.

“Я кажу про право людини, записане в Конституції України – за власним вибором проводити лікування, я кажу про права в Європейській хартії, про те, про що заявляють британські та європейські чиновники, що людину змушувати не можна”, – додав він.