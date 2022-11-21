Про це повідомив глава міноборони Люксембургу Франсуа Бауш у Twitter.

Він наголосив, що ЗС Люксембургу та міноборони підтримують Збройні сили України. Він заявив, що їхня країна передасть для потреб українських військових декілька броньованих автомобілів HMMWV.

“Вони посилять Україну у здійсненні її права на самооборону. Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно”, — додав міністр.

Окрім цього, армія Люксембургу братиме участь у навчальній місії ЄС, яка має на меті навчити 15 тисяч українських захисників. Уряд Люксембургу надалі має прийняти відповідний регламент.

Франсуа Бауш на початку жовтня заявляв, що Україна “може і має перемогти у цій війні”. Він назвав російську агресію та спроби Путіна анексувати території “неприпустимими” і додав, що подібні дії “ніколи не повинні мати місце у сучасній Європі”.