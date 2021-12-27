Вартість німецьких автомобілів класу "люкс" зросла до рекордних значень у 2021 році через дефіцит напівпровідників. При цьому попит споживачів на готові моделі активно зростає.

Про це йдеться у дослідженні банку Stifel для Financial Times.

Дохід від реалізації BMW, Audi та Mercedes-Benz у розрахунку на кожне реалізоване авто зріс майже на чверть із 2019 року.

Пандемія повернула назад тенденцію, що спостерігалася протягом десятиліть, коли автовиробники випускали більше автомобілів, ніж могли реалізувати. Тому доводилося пропонувати споживачам значні знижки, аби обігнати конкурентів і досягти цільових показників.

Проте автовиробництво різко впало в останні два роки. Зазначається, що у 2021 році дефіцит автомобілів становитиме близько 4 млн.

“Запаси скорочувалися три роки поспіль через обмежену пропозицію. Ми такого ще не бачили”, – зазначив аналітик Stifel Даніель Шварц.

У результаті виторг Mercedes-Benz на кінець третього кварталу 2021 року зріс до понад 54 тисяч євро в розрахунку на один вироблений автомобіль проти 38 тисяч євро у 2019 році. Audi збільшила показник до 57,5 тисяч із 46 тисяч євро.

При цьому BMW, яка впоралася з дефіцитом мікрочипів краще за конкурентів і менше скоротила виробництво, зафіксувала нижче зростання показника – до 38 тисяч із 36 тисяч євро.