Про це йдеться у дослідженні банку Stifel для Financial Times.
Дохід від реалізації BMW, Audi та Mercedes-Benz у розрахунку на кожне реалізоване авто зріс майже на чверть із 2019 року.
Пандемія повернула назад тенденцію, що спостерігалася протягом десятиліть, коли автовиробники випускали більше автомобілів, ніж могли реалізувати. Тому доводилося пропонувати споживачам значні знижки, аби обігнати конкурентів і досягти цільових показників.
Проте автовиробництво різко впало в останні два роки. Зазначається, що у 2021 році дефіцит автомобілів становитиме близько 4 млн.
“Запаси скорочувалися три роки поспіль через обмежену пропозицію. Ми такого ще не бачили”, – зазначив аналітик Stifel Даніель Шварц.
У результаті виторг Mercedes-Benz на кінець третього кварталу 2021 року зріс до понад 54 тисяч євро в розрахунку на один вироблений автомобіль проти 38 тисяч євро у 2019 році. Audi збільшила показник до 57,5 тисяч із 46 тисяч євро.
При цьому BMW, яка впоралася з дефіцитом мікрочипів краще за конкурентів і менше скоротила виробництво, зафіксувала нижче зростання показника – до 38 тисяч із 36 тисяч євро.
- Нагадаємо, виробництво автомобілів у Великій Британії зменшилось на 28,7% та склало 75756 одиниць у листопаді. Показники виявились найгіршими з 1984 року, оскільки автовиробники продовжують боротися із глобальним дефіцитом напівпровідників.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.
- У травні уряд Південної Кореї оголосив про введення значних податкових пільг, а також виділення 1 трильйона вон (883 млн доларів США) у вигляді кредитів для місцевої індустрії мікросхем. Гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.