22 січня у Єрусалимі лютеранська церква висвятила першу палестинську жінку-пастора на Святій Землі.

Про це повідомляє AP.

Першою жінкою-пастирем стала Саллі Азар. Вона очолить англомовну громаду в Церкві Спасителя, євангелістсько-лютеранської церкви Йорданії та Святої Землі.

Її висвячення відбулося перед натовпом прихожан у церкві в Старому місті Єрусалима.

За даними Палестинського центрального статистичного бюро, станом на 2017 рік на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа проживало близько 47 000 християн. Більшість палестинських християн належать до конфесій, які не допускають жіночого духовенства.

Незначна меншість належить до протестантських конгрегацій, у яких є жінки-служителі.

За даними євангелічно-лютеранської церкви, у них є близько 3000 прихожан у Єрусалимі, на Західному березі ріки Йордан та в Йорданії.

За даними Близькосхідної ради церков, Саллі Азар стане однією з п’яти висвячених жінок на Близькому Сході, приєднавшись до однієї в Сирії та трьох у Лівані.