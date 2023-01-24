Про це повідомляє AP.
Першою жінкою-пастирем стала Саллі Азар. Вона очолить англомовну громаду в Церкві Спасителя, євангелістсько-лютеранської церкви Йорданії та Святої Землі.
Її висвячення відбулося перед натовпом прихожан у церкві в Старому місті Єрусалима.
За даними Палестинського центрального статистичного бюро, станом на 2017 рік на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа проживало близько 47 000 християн. Більшість палестинських християн належать до конфесій, які не допускають жіночого духовенства.
Незначна меншість належить до протестантських конгрегацій, у яких є жінки-служителі.
За даними євангелічно-лютеранської церкви, у них є близько 3000 прихожан у Єрусалимі, на Західному березі ріки Йордан та в Йорданії.
За даними Близькосхідної ради церков, Саллі Азар стане однією з п’яти висвячених жінок на Близькому Сході, приєднавшись до однієї в Сирії та трьох у Лівані.
- На майбутньому священному синоді Православної церкви України (ПЦУ) дозволять парафіям, які хочуть це зробити повністю за власним бажанням, перейти на новоюліанський календар.