У Верховній Раді України закликали провести службове розслідування через тренування до військового параду, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Із спільною заявою від кількох фракцій (зокрема “Європейської Солідарності” та “Голосу”) виступила віцеспікерка Олена Кондратюк.

Вона нагадала, що стаття 24 Конституції України “чітко говорить про рівні права і можливості чоловіків та жінок”.

“Ми дуже довго йшли до забезпечення рівних прав і можливостей жінок-військових. Завдяки нашим зусиллям знято чимало абсурдних обмежень про проходження жінками-військовими служби на здобуття військової освіти”, – зазначила Кондратюк.

Вона поінформувала, що в Збройних Силах України служать понад 31 тисяча жінок (з них понад 4100 є офіцерками). Статус учасниць бойових дій отримали понад 13,5 тис. жінок.

“Знаєте, як багато жінок надихнулися після цих змін служити в наших ЗСУ. І як можна спаплюжити цю просту ідею натхнення? Це провести військовий парад до 30-річчя нашої Незалежності, де військові-жінки повинні крокувати на підборах”, – наголосила Кондратюк.

Цю ситуацію віцеспікерка назвала “лютим трешем”.

“Цей лютий треш ми побачили на сайті Міністерства оборони. Пане міністре оборони, це ви так наближаєте нашу армію до стандартів НАТО? Вважайте це нашим відкритим зверненням провести службове розслідування та доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення; відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це. Публічно вибачитися за таке приниження жінок перед своєю армією, ветеранками, які зі зброєю в руках захищали і продовжують боронити незалежність та суверенітет нашої країни”, – підсумувала Кондратюк.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.

На фото можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанах, на ногах — черевики на підборах.

Викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка у коментарі виданню МО “Армія.Інформ” пояснив, що у такий спосіб курсантки тренуються, оскільки на параді будуть у парадній формі, без зброї й так само на підборах.

У соцмережах ці фото викликали обурення. А депутатка від “Євросолідарності” Ірина Геращенко повідомила про підготовку запиту до президента Володимира Зеленського як до головнокомандувача з приводу цієї ситуації.