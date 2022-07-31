У Лівані наклали арешт на судно через розслідування щодо походження вантажу. Припускають, що ячмінне та пшеничне борошно могло бути викрадене росіянами в Україні.

Про це повідомило американське видання Bloomberg.

Українське посольство у Бейруті заявило, що судно завантажили продовольством у Феодосії в окупованому Росією українському Криму. Продукція має походження з Запорізької та Херсонської областей, де перебувають російські війська.

За даними відстеження суден, Laodicea прибуло до Тріполі на півночі Лівану 27 липня. Вантажне судно буде перебувати під арештом, поки триває розслідування.

Власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. Сполучені Штати Америки наклали на цю фірму санкції у 2015 році. Це сталося через зв’язок з сирійським урядом Башара Асада.

За даними Arab News, на судні знаходиться борошно вагою 10 тисяч тонн. Оператор судна, турецька трейдингова компанія Loyal Agro заявила, що воно тримало шлях нібито до Сирії. У Лівані воно зупинилося, щоб відвантажити 5 тисяч тонн борошна.

Зазначимо, що більшу частину своєї пшениці Ліван імпортував з України. З початку російського вторгнення постачання зупинилося, бо Росія блокувала українські морські порти.

Міністерство закордонних справ Лівану у Twitter зазначило, що судно зараз оглядають. Поки країна “не змогла визначити походження вантажу, яке воно перевозить”. Видання додало, що Laodicea є одним з трьох сирійських суден, яке здійснює перевезення викраденого росіянами українського зерна.