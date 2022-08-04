Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Рішення зняти арешт ухвалив суд Тріполі.

“Попри надані докази, суд не взяв до уваги позицію компетентних органів України”, – йдеться в повідомленні.

Міністерство наголосило, що Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану. У 2021 році країна посіла перше місце серед експортерів аграрної продукції до Лівану. Постачання продовольства не припинялися навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії.

Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану. Утім, рішення суду лише заохочує Росію до продовження крадіжок.

“Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера”, — зазначили у відомстві.