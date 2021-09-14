Про це повідомляє незалежна панарабська газета Alquds Alarabi Newspaper.

Відомо, що Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу пригадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.

“Я сказав йому: “Якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввезти 10 тисяч російських або українських жінок”, – заявив Ваххаб.

Політик додав, що президент зреагував на його “пропозицію” посмішкою.

اهم ٣ نقاط:

وئام وهاب عم يحكي عن الدعارة 🤦🏻‍♂️

سمر بو خليل ما علقت على هالحكي المقرف

رئيس الجمهورية ضحك على النكتة 🤷🏻 pic.twitter.com/LsIF2aKbq7 — Nasser Fakih (@fakihn) September 12, 2021

Заяву політика розкритикували у соціальних мережах. Миттєво відреагувало й посольство України в Лівані.

“Посольство України в Ліванській Республіці рішуче засуджує образливі висловлювання та приниження гідності громадян України головою партії “Аль Таухід Аль Арабі” паном Віамом Ваххабом на телеканалі “Аль Жадід” та звертається з вимогою публічного вибачення перед громадянами України”, — йдеться у повідомленні.

Водночас посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив, що посольство готує позови до суду через заяви політика.

“Ми вже мали подібний досвід з ліванським телеканалом. Тому ми не дозволимо нікому безкарно так висловлюватися про Україну. Сам канал уже відреагував на цю подію, подавши й наше засудження цього вчинку”, – повідомив посол.

У політичній партії “Аль Таухід Аль Арабі”, яку очолює Ваххаб, заявили, що слова політика, нібито, “неправильно розтлумачили”.

“У російсько-українському питанні Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок з Росії та України, а не щось ще”, – йдеться у заяві партії.

У політсилі Ваххаба додали, що українки й росіянки – “першокласні жінки, оскільки вони заслуговують нашого захоплення і любові, і вони посідали найвищі посади в державних установах, армії й у суспільстві”.

Нагадаємо, що співзасновник Monobank Олег Гороховвський порівняв безлад у країні з маленьким членом, Зеленський оцінив жарт.