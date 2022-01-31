30 січня на позачергових виборах лівоцентристські соціалісти здобули абсолютну парламентську більшість, забезпечивши новий сильний мандат прем’єр-міністру Антоніо Коста, який є поборником збалансованих державних рахунків.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне Reuters.

Попри епідемію коронавірусу в країні, явка була досить високою. В соцопитуваннях перед виборами соціалісти мали значно меншу підтримку, тому такі результати вважаються неочікуваними для усіх сторін.

Позачергові вибори були призначені в листопаді після того, як колишні союзники очільника уряду Португалії з комуністів і лівого блоку приєдналися до правих.

За даними екзит-полів, дві крайні ліві партії заплатили ціну, втративши більш ніж половину своїх місць.

Після соціологічних опитувань минулого тижня Коста сам визнав, що португальці не хочуть дати йому повну більшість, і заявив, що він готовий укласти союз з однодумцями. Але виявилося, що в цьому немає потреби.

“Абсолютна більшість не означає абсолютну владу. Це не означає керувати самостійно. Це підвищена відповідальність, і це означає керувати разом з усіма португальцями”, – сказав прем’єр-міністр Коста у своїй переможній промові.