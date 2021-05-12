Члени Республіканської партії прийняли рішення виключити з керівництва Ліз Чейні, яка голосувала за імпічмент та продовжує критикувати їх лідера - Дональда Трампа.

Про це повідомляє ВВС.

Чейні – одна з десяти конгресменів, хто підтримав імпічмент Трампа серед представників Республіканської партії.

Аби прибрати Чейні від керівництва партією, республіканців в Палаті представників провели таємне голосування.

Варто зазначити, що Ліз – дочка ексвіцепрезидента США Діка Чейні, представника Республіканської партії.

Днями Чейні заявила, що фейкові заяви Трампа про фальсифікації на президентських виборах в листопаді “отруюють демократичну систему” США, а також, що Трамп “розповсюджує брехню”.

“Якщо мовчати та ігнорувати брехню, то брехун стає сміливішим… Я не буду брати в цьому участь. Я не буду сидіти склавши руки й мовчки спостерігати, як хтось веде нашу партію в протилежну від верховенства закону сторону.. Я не збираюся приєднуватися до кампанії експрезидента з дискредитації нашої демократії”, – заявила Чейні.

Тепер республіканці мають вирішити, хто займе місце Чейні. Можливо, це буде Еліз Стефаник. Її кандидатуру вже підтримали Трампа та лідері республіканців в Конгресі Кевін Макккарті та Стів Скаліз. Голосування заплановано на п’ятницю.

Найімовірніше, місце Чейні займе політик максимально лояльний до Трампа. Це потрібно для того, аби Трамп підтримав представників партії на виборах у 2022 році, аби вони могли собі забезпечити більшість в Палаті представників.

Після того, як Чейні дізналася про виключення з керівництва партії, вона заявила:

“Я зроблю все можливе, аби експрезидент ніколи більше не наблизився до Овального кабінету”.