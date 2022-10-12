Про це повідомляє The Guardian.
Про бажання Трасс відвідати Україну повідомили на Даунінг-стріт. Зазначається, британська прем’єрка “твердо налаштована” відвідати Україну “якнайшвидше” навіть опри те, що на початку цього тижня Росія завдала масованих ракетних обстрілів по українській території.
Відповідаючи на питання, чи може вплинути на візит Трасс загроза нових ракетних ударів по Києву, речник Даунінг-стріт сказав, що з міркувань безпеки не може оголошувати деталі щодо візиту очільниці британського уряду.
“Я не можу називати приблизні дати. Однак, як ви розумієте, прем’єр-міністерка твердо налаштована відвідати Україну якомога швидше”, – наголосив речник.
- Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс закликала лідерів країн ЄС відмовитися від імпорту російських енергоресурсів. Вона наголосила, що війна в Україні показала вразливість і залежність енергетичного сектору Європи від Росії.