Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс висловила бажання "якнайшвидше відвідати Україну" навіть після того, як 10 жовтня Росія завдала масованого удару по українських областях.

Про це повідомляє The Guardian.

Про бажання Трасс відвідати Україну повідомили на Даунінг-стріт. Зазначається, британська прем’єрка “твердо налаштована” відвідати Україну “якнайшвидше” навіть опри те, що на початку цього тижня Росія завдала масованих ракетних обстрілів по українській території.

Відповідаючи на питання, чи може вплинути на візит Трасс загроза нових ракетних ударів по Києву, речник Даунінг-стріт сказав, що з міркувань безпеки не може оголошувати деталі щодо візиту очільниці британського уряду.

“Я не можу називати приблизні дати. Однак, як ви розумієте, прем’єр-міністерка твердо налаштована відвідати Україну якомога швидше”, – наголосив речник.