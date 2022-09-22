Всього через кілька годин після читання на похоронах королеви нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс вирушила до Нью-Йорка, аби виставити свою позицію на світовій арені. Як зазначає Politico, найбільше питання, яке чекало на неї: хтось слухав?

Про це йдеться у відповідному матеріалі видання.

“Для Трасс, яка прибула на Даунінг-стріт із чіткішим зовнішньополітичним планом — хоча й менш відомим — ніж її попередники, Генеральна Асамблея ООН стала важливою прогулянкою”, — йдеться в повідомленні.

Один з британських чиновників сказав, що смерть монархині змусила команду Трасс розглянути можливість того, що прем’єрка не встигне на засідання. Politico пише, що колишній прем’єр-міністр Борис Джонсон, можливо, був світовою зіркою, але для команди, яка координує такі поїздки, Трасс є більш надійною та менш схильною до “неприкритої халепи”.

Зазначається, що її дві попередні роботи міністеркою міжнародної торгівлі та закордонних справ забезпечили стартовий майданчик для формування світогляду, у якому демократія має перемогти в битві ідей проти авторитарних режимів, таких як Росія та Китай.

“Іде справжня боротьба між різними формами суспільства — між демократіями та автократіями. Якщо демократичні суспільства не забезпечать економіку та безпеку, яких очікують наші громадяни, ми відстанемо”, — сказала Трасс делегатам.

Видання стверджує, що в малолюдній залі слова Трасс були дещо незрозумілими після 12-годинного дня промов, у яких також виступали президент США Джо Байден та Володимир Зеленський дистанційно.

“Байден навіть влаштував приймання лідерів у музеї на іншому кінці міста, який розпочався безпосередньо перед виступом Трасс. Мандрівна британська пресгрупа також розійшлася додому до того часу, коли вона виступила, щоб повідомити про майбутній економічний анонс, і небагато інших, схоже, хотіли залишитися”, — повідомили Politico.

За словами двох делегатів із США та Європи, навколо її дебюту було небагато шуму. Дехто припустив, що це було неминуче — оскільки всі очі були прикуті до Байдена та Зеленського, зокрема, після того, як російський президент Володимир Путін посилив ядерну загрозу, однак інші звинуватили у цьому її рішення не брати участь у поїздці з іноземними ЗМІ.

По дорозі до Нью-Йорка Трасс сказав Politico: “Наша зовнішня політика полягає в тісній співпраці з нашими союзниками для зміцнення економічної та жорсткої безпеки, а також про встановлення глибших партнерських відносин, звичайно, з нашими давніми союзниками, такими як Сполучені Штати й нашими європейськими колегами, а також з такими країнами, як Індія, з якими ми хочемо тіснішої оборонної та економічної співпраці”.

Вона додала: “Японія є дуже важливим союзником — Австралія, Нова Зеландія, які просуваються вперед з AUKUS [тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і США], щоби ми могли переконатися, що демократія не підривається, і ми не бачимо посилення авторитаризму в усьому світі”.

За даними видання, ще одним пріоритетом Трасс є демонстрація жорсткості у війні Росії проти України. Протистояння Москві було зосереджено в усіх її заходах в ООН. Також прем’єрка призначила Вікі Форд міністеркою розвитку, яка, як очікується, буде зосереджена на відбудові України.

ДОВІДКА. 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці. Також королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки після того, як 5 вересня Консервативна партія обрала її новою лідеркою.

Ліз Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12% населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.

Раніше Ліз Трасс заявляла, що готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.