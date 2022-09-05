Очікується, що сьогодні міністерка закордонних справ часів Бориса Джонсона Ліз Трасс буде призначена лідеркою правлячої Консервативної партії та наступною прем’єр-міністеркою Великої Британії, яка готова взяти владу в той час, коли країна зіткнулася з кризою вартості життя, промисловими заворушеннями та рецесією.

Про це інформує Reuters.

Після тижнів часто злих і суперечливих партійних змагань за лідерство, в яких Трасс протистояла Ріші Сунаку, колишньому міністру фінансів, сьогоднішнє оголошення прем’єра послужить початком переходу повноважень прем’єр-міністра від Бориса Джонсона.

Нагадаємо, що 7 липня 2022 року Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, він вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.

У вівторок переможець вирушить до Шотландії, щоб зустрітися з королевою Єлизаветою ІІ, яка попросить нового лідера сформувати уряд.

Трасс, яка довгий час була фавориткою в змаганнях за заміну Джонсона, у разі її призначення стане четвертим прем’єр-міністром від консерваторів після виборів 2015 року. Протягом цього періоду країна переживала кризу за кризою, і тепер зіткнулася з тим, що, за прогнозами, буде тривалою рецесією, спровокованою різкою інфляцією, яка в липні досягла 10,1%.

Ліз Трасс пообіцяла швидко діяти, щоб впоратися з кризою вартості життя у Великій Британії, заявивши, що протягом тижня вона підготує план боротьби зі зростанням рахунків за електроенергію та забезпечення майбутніх постачань палива. Вона відмовилася надати подробиці, однак запевнила, що це заспокоїть мільйони людей, які бояться, що не зможуть оплатити свої рахунки за енергоресурси із наближенням зими.

Перед Трасс постане довгий і важкий список справ, які, за словами опозиційних законодавців, є результатом 12 років некомпетентності уряду консерваторів. Дехто закликав до дострокових виборів — чого, за словами Трасс, вона не дозволить.

Законодавець-ветеран від Консервативної партії Девід Девіс описав виклики, які вона братиме на себе на посаді прем’єр-міністра, як “ймовірно, другу найскладнішу посаду післявоєнних прем’єр-міністрів” – після консерваторки Маргарет Тетчер у 1979 році.

“Насправді я не думаю, що хоч хтось із кандидатів, жоден із них, який пройшов через це, дійсно знає, наскільки це буде масштабно”, — сказав він, додавши, що витрати можуть досягати десятків мільярдів фунтів.

Трасс сказала, що призначить сильний кабінет, відмовившись від того, що одне близьке до неї джерело назвало “президентським стилем” правління.