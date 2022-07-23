Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року, якщо вона стане прем’єр-міністеркою.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відносини Великої Британії з Європейським Союзом залишаються причиною занепокоєння для членів Консервативної партії, які загалом мають більш євроскептичні настрої. Саме тому Ліз Трасс пообіцяла вилучити всі закони ЄС, що залишилися, зі збірників законів Великої Британії.

Нагадаємо, коли Британія вийшла з ЄС після 40 років членства, уряд автоматично переніс тисячі законів і постанов ЄС у британське законодавство, щоб вони продовжували діяти після Brexit.

“Правила ЄС заважають нашому бізнесу, і це має змінитися. На Даунінг-стріт я скористаюся шансом відійти від застарілого законодавства та обмежень ЄС й використати всі можливості, які у нас є”, – заявила Ліз Трасс.

Уряд уже оголосив про свій намір замінити чи скасувати наявні закони ЄС, але не встановив термінів.

Крайній термін, встановлений Трасс – 2023 рік, це раніше за аналогічну обіцянку її суперника на виборах Ріші Сунака, який проводив кампанію за Brexit у 2016 році. Але піддався критиці з боку Консервативної партії за те, що підняв податки до найвищого рівня за останні десятиліття.

Сунак сказав, що закони ЄС буде скасовано або змінено до наступних виборів, які очікуються у 2024 році.

Також у повідомленні зазначається, що згідно з опитуванням YouGov у четвер, Трасс випереджає Сунака на 62% проти 38% серед членів Консервативної партії.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що висувається на посаду очільниці Консервативно партії та прем’єр-міністерки країни.

Вона зазначила, що “почне знижувати податки з першого дня”, якщо стане прем’єр-міністеркою. Також вона пообіцяла сприяти швидшому розвитку приватного сектору у порівнянні з державним, зменшила б податковий тягар на бізнес.

Ліз Трасс давно рекламували як потенційну наступницю Бориса Джонсона, і опитування показали її популярність серед членів Консервативної партії. Вона була членкинею парламенту з 2010 року й обіймала посади за Девіда Кемерона, Терези Мей і пана Джонсона.

Довідка. Вихід Великої Британії з ЄС, або брекзит (Brexit) – проблема, на якій неодноразово акцентували консервативні та націоналістичні партії, що закінчилось референдумом 23 червня 2016 року. Офіційно був запланований на квітень 2019 року.

Британія довго відкладала вихід з ЄС через суперечки щодо умов подальшої співпраці та самого виходу з ЄС. У липні 2019 року прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон запевнив, що виведе країну з ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин, але цього так і не сталося. Натомість 31 січня 2020 року о 23:00 за місцевим часом (GMT) Велика Британія покинула Європейський Союз.