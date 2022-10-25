Ліз Трасс офіційно подала у відставку з посади прем'єр-міністерки Великої Британії. Вона перебувала на посаді лише 49 днів.

Про це повідомило Sky News.

Для Сполученого Королівства її термін очолювання уряду став рекордно коротким. Ліз Трасс зустрілася сьогодні з королем Чарльзом ІІІ. Вони провели останню аудієнцію, де Трасс офіційно заявила, що Ріші Сунак стане наступним прем’єр-міністром.

Фаворит на посаду вже прямує до Букінгемського палацу на зустріч із королем. Ріші Сунака попросять сформувати уряд перед тим, як він має виступити з промовою на Даунінг-стріт.

Ліз Трасс заявила, що не змогла впоратися із покладеними обов’язками. Вона визнала, що через її економічну політику сталося зниження рейтингу.

Колишня прем’єр-міністерка пропонувала знизити ставки прибуткового податку. У її програмі було скасувати заплановане зростання корпоративних податків, але різниця мала бути компенсована шляхом зовнішніх запозичень. Через її політику стався обвал британського фунта до історичного мінімуму. Внаслідок цього у Великій Британії зросли ставки з іпотеки.