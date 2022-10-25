Про це повідомило Sky News.
Для Сполученого Королівства її термін очолювання уряду став рекордно коротким. Ліз Трасс зустрілася сьогодні з королем Чарльзом ІІІ. Вони провели останню аудієнцію, де Трасс офіційно заявила, що Ріші Сунак стане наступним прем’єр-міністром.
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Фаворит на посаду вже прямує до Букінгемського палацу на зустріч із королем. Ріші Сунака попросять сформувати уряд перед тим, як він має виступити з промовою на Даунінг-стріт.
Ліз Трасс заявила, що не змогла впоратися із покладеними обов’язками. Вона визнала, що через її економічну політику сталося зниження рейтингу.
Колишня прем’єр-міністерка пропонувала знизити ставки прибуткового податку. У її програмі було скасувати заплановане зростання корпоративних податків, але різниця мала бути компенсована шляхом зовнішніх запозичень. Через її політику стався обвал британського фунта до історичного мінімуму. Внаслідок цього у Великій Британії зросли ставки з іпотеки.
- Діставши підтримку 59 членів парламенту від торі, Борис Джонсон вирішив не брати участі у виборах.
- Раніше очікувалося, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон візьме участь у конкурсі на лідерство Консервативної партії замість Ліз Трасс, яка 20 жовтня заявила, що подала у відставку.
- У Консервативній партії Великої Британії мають намір обрати майбутнього прем’єр-міністра до кінця цього місяця.
- 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці Ліз Трасс.