Про це повідомляє Sky News.
У повідомленні зазначається, що Ліз Трасс стала прем’єр-міністеркою Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд. Зустріч відбулася в Шотландії, у замку Балморал, де королева перебуває у відпустці.
Спочатку Єлизавета ІІ погодила відставку Джонсона, а потім затвердила призначення Трасс. Тепер Ліз Трасс повернеться в Лондон, де виступить із першою промовою на посаді премʼєр-міністерки, а відтак почне формувати новий уряд.
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Варто зазначити, що сьогодні, 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці Ліз Трасс.
Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” або “жахливим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12 відсотків населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.
- Раніше повідомлялося, що міністерку закордонних справ уряду Бориса Джонсона Ліз Трасс буде призначено лідеркою правлячої Консервативної партії та наступною прем’єр-міністеркою Великої Британії.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії та кандидатка на посаду прем’єр-міністра Ліз Трасс готова натиснути на “ядерну кнопку”, якщо це буде необхідно.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що скасує всі закони Європейського Союзу до 2023 року, якщо вона стане прем’єр-міністеркою.