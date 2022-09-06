Сьогодні, 6 вересня, королева Великої Британії Єлизавета ІІ офіційно затвердила Ліз Трасс на посаді прем’єр-міністерки після того, як вчора Консервативна партія обрала її новою лідеркою.

Про це повідомляє Sky News.

У повідомленні зазначається, що Ліз Трасс стала прем’єр-міністеркою Великої Британії після того, як королева Єлизавета ІІ офіційно попросила її сформувати новий уряд. Зустріч відбулася в Шотландії, у замку Балморал, де королева перебуває у відпустці.

Спочатку Єлизавета ІІ погодила відставку Джонсона, а потім затвердила призначення Трасс. Тепер Ліз Трасс повернеться в Лондон, де виступить із першою промовою на посаді премʼєр-міністерки, а відтак почне формувати новий уряд.

Варто зазначити, що сьогодні, 6 серпня Борис Джонсон залишив посаду прем’єр-міністра Великої Британії після трьох років головування, поступившись місцем своїй наступниці Ліз Трасс.

Трасс, колишня міністерка закордонних справ Великої Британії, заручилася підтримкою низового кола своєї партії завдяки обіцянкам скоротити податки й лояльності до прем’єр-міністра Бориса Джонсона. Згідно з соцдослідженнями, більшість британців вважають, що вона буде “поганим” або “жахливим” прем’єр-міністром, втім, Трасс була фавориткою серед активістів Торі, які обирали лідера своєї партії. 12 відсотків населення вважають, що Трасс буде хорошою або чудовою прем’єр-міністеркою.