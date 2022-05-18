Про це повідомило видання The Guardian.

Міністерка МЗС заявила, що Путіна та всіх, хто стоїть за жахливими воєнними злочинами, які кояться в Україні, мають притягнути до відповідальності. Велика Британія дуже тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом.

Ліс Трасс додала, що Сполучене Королівство скерувало до України експертів. Вони допомагають зафіксувати докази злочинів та свідчення очевидців. Міністерка розмовляла з українським урядом та заявила, що Велика Британія відкрита до ідеї трибуналу.

“Ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі воєнні злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невибірковий напад на цивільних осіб. Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія, безперечно, розглядає можливість його підтримати”, – запевнила Трасс.