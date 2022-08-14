Про це повідомило Reuters.
В опитуванні членів Консервативної партії вже визначилися, чию кандидатуру підтримуватимуть. Серед 450 членів Трасс здобула 61% голосів, а колишній міністр фінансів Сунак – 39%.
Серед причин підтримки Ліз Трасс є неприязнь до Сунака. Зокрема до неї вищий рівень довіри, бо вона залишилася вірною чинному прем’єру Борису Джонсону. Видання стверджує, що інші опитування доводять лідерство Трасс.
Зазначимо, що обидва кандидати виступали за підтримку Україні на тлі війни з Росією. Видання The Washington Post повідомляло, що вони продовжуватимуть непохитну підтримку України. Наприкінці липня Велика Британія надала 5 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Сполучене Королівство також навчає українських бійців.
Борис Джонсон заявляв, що у майбутньому планує повернутися до посади прем’єр-міністра. У такий спосіб він прагне повторити долю свого кумира Вінстона Черчилля. Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері зазначав у Twitter, що, за словами помічників Джонсона, прем’єр має намір повернутися вже за рік.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Окрім цього, Джонсон вирішив піти з посади очільника Консервативної партії. Таке рішення Джонсон прийняв після того, як з його уряду звільнилось понад 50 посадовців.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав оплески під час свого останнього на посаді виступу у парламенті.