Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс лідирує у боротьбі за посаду наступного прем’єр-міністра країни. Вона випереджає свого конкурента Ріші Сунака на 22%.

Про це повідомило Reuters.

В опитуванні членів Консервативної партії вже визначилися, чию кандидатуру підтримуватимуть. Серед 450 членів Трасс здобула 61% голосів, а колишній міністр фінансів Сунак – 39%.

Серед причин підтримки Ліз Трасс є неприязнь до Сунака. Зокрема до неї вищий рівень довіри, бо вона залишилася вірною чинному прем’єру Борису Джонсону. Видання стверджує, що інші опитування доводять лідерство Трасс.

Зазначимо, що обидва кандидати виступали за підтримку Україні на тлі війни з Росією. Видання The Washington Post повідомляло, що вони продовжуватимуть непохитну підтримку України. Наприкінці липня Велика Британія надала 5 мільярдів доларів військової та гуманітарної допомоги. Сполучене Королівство також навчає українських бійців.

Борис Джонсон заявляв, що у майбутньому планує повернутися до посади прем’єр-міністра. У такий спосіб він прагне повторити долю свого кумира Вінстона Черчилля. Колишній радник Джонсона Тім Монтгомері зазначав у Twitter, що, за словами помічників Джонсона, прем’єр має намір повернутися вже за рік.