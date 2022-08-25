Міністерка закордонних справ Великої Британії та кандидатка на посаду прем'єр-міністра Ліз Трасс готова натиснути на "ядерну кнопку", якщо це буде необхідно.

Liz Truss says she is 'ready' to make decisions about using nuclear warfare. #TimesRadio pic.twitter.com/ILnW7XQ1LY — Times Radio (@TimesRadio) August 23, 2022

Відповідне відео з її заявою опублікували в Times Radio.

У відповідь на запитання про свої відчуття у ситуації, яка б вимагала натискання на “ядерну кнопку”, Ліз Трасс впевнено відповіла: “Я думаю, що це важливий обов’язок прем’єр-міністра. Я готова зробити це”.

На слова Ліз Трасс глядачі у студії відреагувала гучними оплесками.

Варто зазначити, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс може виграти боротьбу за посаду лідерки Консервативної партії та прем’єр-міністерки Сполученого Королівства у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Згідно з опитуванням, 66% членів партії проголосують за Трас, а 34% за Сунака, якщо виключити тих, хто не визначився чи не голосуватиме. Водночас 13% заявили, що поки не вирішили, як вони голосуватимуть та чи не голосуватимуть взагалі. 57% респондентів заявили, що вони вже проголосували, а 38% заявили, що ще не проголосували, але збираються це зробити.

Натомість ще на початку виборів більш популярним кандидатом був Сунак, але останнім часом опитування показали, що Трасс користується більшою прихильність серед консерваторів.