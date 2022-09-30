Про це вона повідомила у своєму Twitter.
Трасс зауважила, що президент РФ Володимир Путін укотре порушив міжнародне право “зневагою до життя українського народу, який він, як він стверджує, представляє”.
“Велика Британія ніколи не буде ігнорувати суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську й Запорізьку області як щось інше, окрім української території”, – наголосила прем’єрка.
За її словами, не можна дозволити Путіну змінювати міжнародні кордони за допомогою грубої сили. Вона наголосила, що підтримуватиме Україну й докладе зусиль, щоб “він [Путін] програв цю незаконну війну”.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав “договори про вступ до складу Росії” захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці є громадянами РФ.
- Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що люди так званих “ДНР” та “ЛНР”, Запорізької та Херсонської областей стають назавжди громадянами РФ. А також закликав Київ повернутися за стіл переговорів.