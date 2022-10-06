Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс закликала лідерів країн ЄС відмовитися від імпорту російських енергоресурсів. Вона наголосила, що війна в Україні показала вразливість і залежність енергетичного сектору Європи від Росії.

Про це повідомило The Times.

Британська прем’єрка закликала до єдності у питаннях енергетичної безпеки та міграції. Це відбулося під час проведення першого Європейського політичного співтовариства (EPC) 6 жовтня.

“Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за енергоносії. Ми повинні показати йому, що він не правий”, – сказала вона.

Ліз Трасс звернулася до Нідерландів, Бельгії та Франції, аби захиститися від зимових відключень електроенергії. За її словами, Велика Британія та союзники мають підтримувати зв’язок через підводні кабелі та трубопроводи протягом зими для забезпечення світлом країн.

Прем’єр-міністерка наголосила, що безпека, енергетика та міграція “також є головними в порядку денному”. Вона наголосила, що ці питання торкаються всього континенту, тому необхідно співпрацювати у цих напрямках.

“Саме тому ми хочемо бачити сильний голос для країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, Норвегія та Швейцарія”, – наголосила Трасс.

Велика Британія прихистила 130 тисяч українських переселенців, чим, як сказала Трасс, вони пишаються. Утім вона вважає, що потрібна “рішучіша відповідь злочинним угрупованням, що експлуатують людей, які зневірилися”.

Сполучене Королівство має намір поглибити співпрацю з Францією, Нідерландами та іншими країнами вздовж міграційного шляху. У такий спосіб хочуть активізувати колективне зусилля для відповіді на “транснаціональну трагедію”. Йдеться про те, що зростає кількість випадків, коли люди здійснюють небезпечні подорожі через протоку Ла-Манш.