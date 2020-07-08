Головний санітарний лікар Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон не змогли б виграти місцеві вибори в чинного мера Києва Віталія Кличка.

Про це йдеться в матеріалі #Букв.

За інформацією з останніх соціологічних опитувань, рейтинги президента Володимира Зеленського та його політичної сили падають.

При цьому потенційні кандидати в мери Києва від партії “Слуга народу” не можуть розраховувати на перемогу.

“І навіть вже не йдеться про те, що місту не цікаві кандидати Дубінський, Качура, або Ткаченко. Там не пройдуть навіть такі медійно розкручені персони як Дмитро Гордон і Віктор Ляшко (так, їх шанси теж міряли)”, – сказано в статті.

Як розповіли в одному з передвиборчих штабів, найкращі перспективи на місцевих виборах має зараз головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

“Але у нього ядро ​​4%. Цього дуже мало для старту. Максимум до чого його зможуть догнати – це 16%, але цього мало, щоб обіграти Кличка”, – говорять в штабі.

У той же час в партії “Слуга народу” визнають, що не зможуть отримати більшість у Київській міській раді, не маючи там свого сильного лідера.