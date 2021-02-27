Сім областей, які наразі перебувають у "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки, найближчими днями можуть перейти у "червону".

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільська області перебувають у помаранчевому рівні епідемічної небезпеки. Тобто ці області потенційно також можуть найближчими днями бути переведені в “червоний” рівень”, – зазначив він.

“Червоний” рівень запроваджується, коли рівень госпіталізацій протягом останніх 3 днів на 100 тисяч населення перевищує цільовий показник у 60 осіб на 100 тисяч населення або коефіцієнт виявлення випадків інфікування протягом останніх 7 днів перевищує цільовий показник у 20%.

Ляшко нагадав, що за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, з 1 березня Чернівецька область перебуватиме у “червоному” рівні епідемічної небезпеки, і на території області діятимуть обмеження, які діяли в країні під час жорсткого зимового карантину.

Він також додав, що тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у “ковідних” лікарнях пришвидшилися з 15 % до 25 %. Щодня в ці лікарні госпіталізують на 50-60 % більше пацієнтів, ніж виписують. Середня зайнятість усіх типів ліжок “ковідних” лікарень у Чернівецькій області складає 60%.