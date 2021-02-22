Про це розповіла ведуча програми, журналістка Христина Бердинських.
“Щодо Ляшка була також ситуація. НАЗК встановило, що він підробив виграшний білет, і нам підтвердили, що не було такого білету. І було кримінальне провадження, його мали притягнути до відповідальності. А Конституційний суд скасував цю відповідальність. В даному випадку, якщо ми встановимо, що не було факту виграшу, це свідчитиме про наявність складу злочину”, – зазначив Новіков.
За словами журналістки, Олег Ляшко задекларував кілька виграшів на загальну суму понад 570 тис. грн.
Сам Олег Ляшко назвав слова голови НАЗК брехнею, і заявив, що має намір позиватися до суду про захист честі та гідності.
“Я на 1000000% упевнений, що виграю цей суд, тому що чесно декларую свої доходи і чесно плачу податки, на відміну від моїх опонентів”, – сказав голова Радикальної партії.
На десятій сторінці звіту НАЗК про повну перевірку декларації Ляшка зазначається, що в “Українській Національній лотереї” відсутні будь-які відомості про виграшні білети Ляшка.
- Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков склав два адмінпротоколи на голову Конституційного Суду Олександра Тупицького через наявність у нього земельної ділянки в Криму.