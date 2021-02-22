Голова НАЗК (Національного агентства з запобігання корупції) Олександр Новиков в ефірі "Радіо НВ" розповів, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко підробив лотерейний квиток.

Про це розповіла ведуча програми, журналістка Христина Бердинських.

“Щодо Ляшка була також ситуація. НАЗК встановило, що він підробив виграшний білет, і нам підтвердили, що не було такого білету. І було кримінальне провадження, його мали притягнути до відповідальності. А Конституційний суд скасував цю відповідальність. В даному випадку, якщо ми встановимо, що не було факту виграшу, це свідчитиме про наявність складу злочину”, – зазначив Новіков.

За словами журналістки, Олег Ляшко задекларував кілька виграшів на загальну суму понад 570 тис. грн.

Сам Олег Ляшко назвав слова голови НАЗК брехнею, і заявив, що має намір позиватися до суду про захист честі та гідності.

“Я на 1000000% упевнений, що виграю цей суд, тому що чесно декларую свої доходи і чесно плачу податки, на відміну від моїх опонентів”, – сказав голова Радикальної партії.

На десятій сторінці звіту НАЗК про повну перевірку декларації Ляшка зазначається, що в “Українській Національній лотереї” відсутні будь-які відомості про виграшні білети Ляшка.