Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підтримав відкриття продовольчих ринків в країні, при дотриманні умов від МОЗ.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Ляшко зазначив, що роботу ринків дозволять з середи, 29 квітня.

Постанова “Для протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках” вступить в силу з деякими змінами.

“У той же день (29 квітня), згідно з дорученням прем’єр-міністра, планується прийняття постанову, якою всім агропродовольчим ринкам, що відповідають цим вимогам, буде дозволено працювати”, – зазначив Ляшко.

Також він пояснив, що контролювати роботу ринків і виконання ними вимог МОЗ буде Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

“Щодня буде надаватися дозвіл на роботу на наступний день. Якщо ринок порушить правила – наступного разу він зможе відкритися і здійснювати свою діяльність тільки через тиждень”, – уточнив представник МОЗ.

Крім цього, органам місцевого самоврядування попередньо вже була надана можливість відкрити місцеві ринки за умови дотримання цих правил.