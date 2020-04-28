Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
Ляшко зазначив, що роботу ринків дозволять з середи, 29 квітня.
Постанова “Для протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках” вступить в силу з деякими змінами.
“У той же день (29 квітня), згідно з дорученням прем’єр-міністра, планується прийняття постанову, якою всім агропродовольчим ринкам, що відповідають цим вимогам, буде дозволено працювати”, – зазначив Ляшко.
Також він пояснив, що контролювати роботу ринків і виконання ними вимог МОЗ буде Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
“Щодня буде надаватися дозвіл на роботу на наступний день. Якщо ринок порушить правила – наступного разу він зможе відкритися і здійснювати свою діяльність тільки через тиждень”, – уточнив представник МОЗ.
Крім цього, органам місцевого самоврядування попередньо вже була надана можливість відкрити місцеві ринки за умови дотримання цих правил.
- Раніше повідомлялося, що близько 200 фермерів перекрили рух по автомобільному мосту через Дніпро поблизу Херсона.
- В Одесі торговці домоглися відкриття ринку.
- Мер Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і головного санітарного лікаря Віктора Ляшка з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або передати повноваження про їх відкриття місцевій владі.