Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “ТСН”.
Він уточнив, що частина країн вакцинувала вже багато громадян: наприклад, в Ізраїлі зробили щеплення вже третині населення.
За його словами, попередні тести на антитіла, які свідчать про перенесену хворобу, необов’язкові.
“Ми з Ізраїлем зустрілися в понеділок і також їх запитували, чи вакцинують вони людей, які перехворіли, чи є якісь побічні реакції або інші реакції. Вони вакцинують всіх: і тих, хто перехворів, також. Ніяких додаткових обстежень не роблять”, – повідомив заступник голови МОЗ.
За словами Ляшка, Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендує вакцинувати від COVID-19 всіх, незалежно від історії з коронавірусом.
- У лютому Україна отримає 117 000 доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва. Також очікується надходження від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні буде добровільною для громадян.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.
- Більше половини українців не готові робити щеплення проти коронавірусу COVID-19, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 14-16 січня 2021 року.