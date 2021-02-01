З досвіду тих країн, які вже почали вакцинувати своїх громадян антиковідними препаратами, Україна буде робити щеплення всім – і здоровим, і тим, хто перехворів COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю “ТСН”.

Він уточнив, що частина країн вакцинувала вже багато громадян: наприклад, в Ізраїлі зробили щеплення вже третині населення.

За його словами, попередні тести на антитіла, які свідчать про перенесену хворобу, необов’язкові.

“Ми з Ізраїлем зустрілися в понеділок і також їх запитували, чи вакцинують вони людей, які перехворіли, чи є якісь побічні реакції або інші реакції. Вони вакцинують всіх: і тих, хто перехворів, також. Ніяких додаткових обстежень не роблять”, – повідомив заступник голови МОЗ.

За словами Ляшка, Всесвітня організація охорони здоров’я також рекомендує вакцинувати від COVID-19 всіх, незалежно від історії з коронавірусом.