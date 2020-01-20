Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко пообіцяв пляшку коньяку тому, хто покаже знижену на 30% платіжку за комуналку.

Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Екс-нардеп записав відео, в якому скептично висловився про зниження тарифів, про яке заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

“Сьогодні побачив таку новину дивну. Прем’єр-міністр відзвітував, що вже 104 міста в Україні на 30% знизили вартість комунальних платежів. Я зараз звертаюся до цих людей, яким знизили вартість комунальних платежів. Надішліть платіжку, покажіть мені нову платіжку. Я виставлю пляшку коньяку, хорошого о коньяку, тому, кому на 30% знизили вартість комуналки в порівнянні з минулим роком”, – сказав Ляшко.

Він зазначив, що з 1 січня збільшилася ціна на газ на 20%.

“З 1 січня на 20% підняли ціну на газ. Це при тому, що в Європі ціна на газ найнижча за останні три роки. І Україна зараз платить на 30% менше за газ. Нам розповідали про комерційні ціни на газ, про ринкові ціни. Так що це за ринкові ціни, якщо в Європі ціна падає, а в Україні на 20% зростає? ” – задається питання екс-нардеп.

“Покажіть мені цих щасливчиків, які платять менше на 30% за комунальні послуги. Давайте разом за них порадіємо. Надішліть мені ваші платіжки. І чи дійсно ви платите менше, ніж в минулому опалювальному сезоні? Якщо так, то я буду тільки радий. Якщо ні, то в черговий раз доведемо, що вони брешуть”, – резюмував Ляшко.

Раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30%.

При цьому в коментарях під повідомленням Гончарука його заяву розкритикували. Люди пишуть, що в багатьох містах суми в платіжках за грудень виявилися вищими, ніж раніше.

Ранее Кабмин принял постановление, которое разрешает теплопоставщикам делать пересчет в платежках, если снижаются цены на газ по сравнению со стоимостью, заложенной в тарифе.

Раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє теплопостачальникам робити перерахунок у платіжках, якщо знижуються ціни на газ в порівнянні з вартістю, закладеною в тарифі.

Гончарук відзначав, що такі зміни дозволяють зменшувати вартість опалення до 30 %.